Domani la Nazionale Attori in campo per dire no alla violenza sulle donne

Tutti uniti a Roma per dire no alla violenza sulle donne e soprattutto per ricordare una ragazza che non c'è più. Domani dalle ore 10.30 al campo sportivo della Romulea in campo Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, Finanzia & Friends e la Nazionale italiana Attori per ricordare Pamela Mastropietro, la giovane che proprio un anno fa è stata uccisa e fatta a pezzi per poi essere lasciata in due valigie abbandonate in un fosso sul ciglio della strada a Macerata. Tanti i volti noti che parteciperanno all'evento (gratuito): da Franco Oppini a Ludovico Fremont, da Raffaello Balzo a Enrico Lo Verso, passando per Ninetto Davoli e Miguel Diaz. Sarà presente tutta la famiglia Mastropietro, che indosserà una maglia da gioco speciale. Madrine dell'evento due volti noti della tv come le sorelle Squizzato. (D.Pet.)