DOMANI l'AUTOPSIA

Una donna uccisa e due uomini che puntano il dito ognuno contro l'altro, il marito contro l'amico speciale. Ruota intorno a questo triangolo il giallo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre a Trieste e il cui cadavere - quasi sicuramente il suo, lo chiarirà l'autopsia prevista per domani - è stato ritrovato avvolto in sacchi dell'immondizia nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Ieri la squadra mobile ha perquisito il magazzino del marito, Sebastiano Visintin, 72 anni, fotografo in pensione: qui l'uomo tiene l'attrezzatura utile ad affilare le lame dei coltelli che supermercati e pescherie gli affidano per renderli più taglienti. è anche il luogo dove la mattina in cui è scomparsa Liliana, Visintin dice di «aver trascorso circa due ore» ad affilare i coltelli.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

