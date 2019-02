Domani in campo

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA La Lazio chiama a raccolta i tifosi. La società ripropone la politica dei prezzi popolari per riempire lo stadio contro Empoli e Siviglia. Giovedì in campionato ai prezzi molto vantaggiosi (10 euro per la Curva, gli under 14 accompagnati da un adulto entrano gratis), torna anche l'iniziativa BusInsieme, servizio du bus sharing che si muoverà da dieci diverse zone della città per raggiungere l'Olimpico. Prezzi più che abbordabili per la sfida di Europa League contro il Siviglia: Inoltre c'è la possibilità di avere un codice sconto, che si può fare attraverso MarathonBet, per acquistare il biglietto in Tribuna Tevere a 20 euro, anziché 30 euro ha spiegato Marco Canigiani responsabile marketing biancoceleste ai canali ufficiali -. C'è la prelazione per gli abbonati già da oggi pomeriggio, poi venerdì inizierà la vendita libera. Fino a venerdì la vendita sarà riservata agli abbonati, da sabato tutti potranno acquistare i biglietti. (E.Sar.)