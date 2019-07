Domani il concerto all'Olimpico «Una festa, ma che emozione»

Alberto Forte

L'Ultimo sold-out. Niccolò Moriconi - romano, classe '96 e tanto studio al pianoforte - è pronto ad affrontare la sfida più importante della sua carriera: un concerto allo stadio Olimpico, domani sera. «Sarà una festa», aveva preannunciato il cantautore, deciso più che mai a togliersi tutti i sassolini dalle scarpe dopo il caso-Sanremo. Il suo sfogo, dopo che la sua I tuoi particolari è stata scavalcata in classifica da Soldi di Mahmood, gli ha attirato accuse di ogni tipo. Una bufera per che non è stata facile placare. Sarà che è «nato con la voglia di strafare e col bisogno di volare» per parafrasare La stazione dei ricordi, una delle canzoni di Colpa delle favole, disco uscito lo scorso il 5 aprile.

Ora, dopo un tour di successo nei Palasport e il debutto in uno stadio a a Lignano Sabbiadoro, raccoglierà l'abbraccio dei fan nella sua Roma. Ma non è un traguardo finale: «Spero di essere all'altezza degli stadi, è una grande responsabilità. Ho sempre la stessa fame, la stessa voglia di farcela, la stessa necessità di convincere. Perché tra Niccolò e Ultimo non c'è nessuna differenza», ha raccontato. E a chi gli chiedeva se fosse veramente colpa delle favole, ha risposto: «Se fossi sincero, direi che è colpa mia. Qui continuo a cercare ambizioni. Perché la vita è strana: raggiungi una cosa e subito ne vuoi un'altra. La difficoltà sta nel mantenere ciò che hai ottenuto».

Ultimo proporrà all'Olimpico le canzoni del nuovo album, ma anche quelle di Peter Pan e Pianeti. Una trentina le canzoni, in una scaletta che ricalca un po' quella dei concerti nei palasport - ma a Roma non mancheranno sorprese, assicura. Non è da escludere che sul palco dell'Olimpico possano arrivare anche gli amici Fabrizio Moro (che nel 2016 affidò proprio a un ancora sconosciuto Ultimo l'apertura di un suo concerto al Palazzo dello Sport) e Antonello Venditti, già suo ospite nel video di Fateme canta': «Quando mi ha detto di sì, credevo fosse uno scherzo. Un mito per me», ha raccontato.

