Domani GionnyScandal arriva dal vivo a Roma presso L'Orion con il suo Emo Tour, dopo il successo del suo ultimo album Emo e dopo il sold out dello show registrato a Milano. Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione, Gionata Ruggieri, in arte GionnyScandal, presenterà dal vivo i brani tratti dal suo ultimo album d'inediti uscito la scorsa primavera. «Sono molto legato a questo nuovo album dichiara Gionny è un lavoro che riflette le mie mille anime Emo è un sentimento che ben rispecchia la mia personalità e il mio modo di essere. Per riuscire a fare Emo bisogna essere in grado di far rivivere ricordi, sia tristi che felici, a chiunque ascolti questa musica. Le persone hanno bisogno di tornare ogni tanto nel mondo dei ricordi e nel passato, ritrovandosi in qualche modo».Da Per sempre, singolo il cui video ha superato le 13 milioni di views a Ti voglio ancora bene sino a Imperfetta e A domani, il disco è un mix energico di sonorità pop, rap e melodice vocali che s'intrecciano. All'interno dell'album non mancano inoltre suggestioni dal sapore latino come in W la fifa e sorprese in chiave trap, come in Hip Hip Urrà.