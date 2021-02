DOMANI

Finisce il primo giro di consultazioni. Se emergerà una maggioranza solida, Mario Draghi potrebbe andare al Quirinale a sciogliere la riserva già sabato mattina. Altrimenti servirà un secondo giro di incontri.

28 FEBBRAIO

Scade il rinvio delle scadenze fiscali. Una nuova proroga è inserita nel decreto Ristori 5 in attesa di approvazione. Nel testo anche la proroga della cassa integrazione.

31 MARZO

Scade il blocco dei licenziamenti. Secondo i sindacati c'è un potenziale di circa 2 milioni di persone che potrebbe perdere il posto di lavoro nei prossimi mesi.

30 APRILE

Scade il termine fissato dalla Commissione europea per presentare la versione definitiva del Recovery Plan.I tempi potrebbero però diventare più flessibili.

GIUGNO

Va fissata la data delle elezioni amministrative previste per la primavera. Il voto riguarderà le maggiori città italiane come Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino. (A. Sev.)

