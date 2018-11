Dolomiti devastate, sono come 100 anni fa

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaCinquemila famiglie sono senza acqua potabile e dodicimila al buio. Duecento chilometri di strada sono state cancellate dalla tempesta. È il drammatico bilancio di un Veneto messo in ginocchio dall'ondata di maltempo.Il piccolo centro di Rocca Pietore, nel bellunese, è uno dei più devastati. Gli abitanti sono senza luce, telefoni e acqua potabile da una settimana: l'acquedotto di Serrai di Sottoguda è stato divorato dal fango e va rifatto.La tromba d'aria che ha colpito le Dolomiti in una notte ha disboscato 50mila ettari di foresta. Per ridare vita ai boschi di larici, abeti e faggi ci vorrà probabilmente più di un secolo. Le dighe del bellunese sono una distesa di alberi che galleggiano sull'acqua. Una parte di Veneto, in pratica, non esiste più.Solo per ripulire i boschi dal disastro ci vorranno 4-5 anni, le piante da sostituire sono milioni. Tutto ciò causa uno stravolgimento dell'ecosistema. La biodiversità è azzerata e questo porterà probabilmente a cambiamenti del clima locale, andando ad aumentare i rischi di dissesti, frane e valanghe.Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo aver sorvolato le zone più colpite del bellunese in elicottero, insieme al vice-premier Matteo Salvini, ha parlato della «necessità di un vero e proprio piano Marshall» per le Dolomiti.«Al momento possiamo stimare i danni in almeno un miliardo di euro- ha dichiarato Zaia, che però ha anche assicurato - saremo pronti per la prossima stagione sciistica e le Dolomiti ospiteranno senza alcun problema i Mondiali di Sci del 2021 a Cortina. Ci daremo ancora di più da fare per avere le Olimpiadi Invernali del 2026».riproduzione riservata ®