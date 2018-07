Dolomiti a numero chiuso: ecco i tornelli sul passo Sella

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le Dolomiti - come Venezia - diventano a numero chiuso per i troppi turisti che intendono visitarle. Ieri infatti a passo Sella è entrato in vigore a passo Sella un tornello virtuale per auto e moto, allo scopo di evitare inquinanti ingorghi a oltre 2.200 metri di quota. L'avvio è avvenuto senza intoppi e sopratutto senza multe, anche se molti visitatori (vista la coda) hanno pensato che il passo fosse diventato a pagamento e hanno innestato la retromarcia. Invece è gratuito, ma regolamentato.Dopo una prima sperimentazione con chiusura al traffico i mercoledì d'estate, alle ore 9, di ieri è partito a il progetto #dolomitesvives, un nuovo modello di accesso limitato. Per poco più di un mese, quindi fino al 31 agosto, il numero chiuso sarà attivo da lunedì a venerdì tra le ore 9 e le 16. Si può comunque accedere a passo Sella con un pass gratuito della validità di un'ora da richiedere negli appositi punti informativi e di registrazione posizionati lungo la strada di accesso al passo su entrambi i versanti.C'è anche la possibilità di richiedere pass online tramite l'app Open Move oppure su www.openmove.com. In questo modo di mattina non transiteranno oltre 200 veicoli all'ora, mentre nel pomeriggio sarà ammesso un numero compreso fra i 100 e i 150. Un pò come i biglietti su prenotazione nei musei più gettonati.Nei fine settimana automobilisti e motociclisti potranno invece transitare senza limitazioni. (M.Fab.)