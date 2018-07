Dolcenera ospite a Leggo: i lettori potranno rivolgerle le domande

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dolcenera sarà ospite a Leggo martedì 17 luglio alle 12. Per i nostri lettori, ci sarà la possibilità di intervistarla in redazione. Basterà inviare a dolcenera@leggo.it una mail con la propria domanda, accompagnata da nome e cognome e numero di telefono (più, nel caso di minorenni, autorizzazione da parte dei genitori). Le cinque domande più interessanti saranno scelte a giudizio insindacabile della redazione, e i rispettivi autori saranno chiamati per partecipare all'incontro, a Roma, in via del Tritone 152.A due anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ora o mai più (le cose cambiano) e l'avventura, da protagonista, in veste di coach, a The Voice 2016, Dolcenera è tornata con il singolo inedito, Un altro giorno sulla terra, brano scritto e arrangiato da lei stessa e poi prodotto con Next3, che anticipa il suo nuovo progetto discografico. In rotazione da giorni anche il videoclip del nuovo singolo, girato interamente in Brasile, a Rio de Janeiro, che rappresenta fedelmente l'arrangiamento e il sound ritmico brasiliano del brano, le cui percussioni sono state registrate a Salvador de Bahia. «È bastato un lungo viaggio attraverso la California, la Florida, Cuba e il Brasile per farmi appassionare, in modo spasmodico e avvolgente, alle percussioni tribali del sud del mondo - racconta Dolcenera - Ho ritrovato la mia anima black, quella primordiale, nuda e selvaggia».