DOLCE VITA IN FIORE

Paola Lo MeleMille ciclamini bianchi e rossi nelle aiuole lungo via Veneto. Nella strada romana diventata simbolo nel mondo della Dolce Vita, dopo dieci anni sono tornati i fiori. Ad annunciare la novità ieri è stata la responsabile dell'Ambiente della Capitale, Pinuccia Montanari, ringraziando il Servizio Giardini «che ci sta aiutando a riportare agli antichi splendori questo bellissimo tratto di strada nel cuore di Roma, da Porta Pinciana a piazza Barberini. Via Veneto è la strada simbolo del cinema felliniano, vetrina di Roma sul mondo, un luogo che noi vogliamo restituire a cittadini e turisti con il decoro che merita», ha detto l'assessore.Che ha rivolto anche «un grazie particolare per il profondo impegno all'associazione via Veneto che sta promuovendo sul posto anche numerosi eventi. Tutti potranno passeggiare per ammirare le bellezze di questo luogo che il mondo ci invidia». Sulla sua pagina Facebook Montanari, nella stessa giornata, ha postato un video che mostra i nuovi ciclamini che incorniciano la strada e riprende il commento soddisfatto di Teresa Donvito, presidente dell'associazione di via Veneto: «Oggi per noi si è realizzato un sogno, siamo riusciti a vedere la nostra strada inondata di colori. Sono emozionata. Via Veneto è una strada molto importante e dobbiamo considerla come biglietto da visita, solo qui ci sono quattordici alberghi, abbiamo l'ambasciata americana, è una strada unica e prestigiosa. Oggi la vediamo risorgere e non ci sembra vero», le parole di Donvito.E per chi abita o frequenta la zona, le novità potrebbero non finire qui. Anche per gli alberi che costeggiano l'arteria sono in arrivo delle potature. I platani e le magnolie che negli ultimi tempi sono cresciuti a dismisura creando quasi un'arcata di rami e foglie, saranno sfrondati. Di recente gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale del Campidoglio hanno, infatti, comunicato all'assessorato competente che «le alberature non sono a rischio», ma che di qui ai «prossimi mesi verrà effettuata una potatura di alleggerimento».riproduzione riservata ®