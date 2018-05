Dogman e Lazzaro Felice Fenomeno Italia in sala

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoA partire da Dogman di Matteo Garrone, vincitore - in questi giorni in sala - del premio al miglior interprete maschile, passando per Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, premiato per la miglior sceneggiatura e in sala dal 31 maggio, tutti i film italiani presentati a Cannes arriveranno al cinema sull'onda dell'entusiasmo festivaliero: Euforia di Valeria Golino e Troppa Grazia di Gianni Zanasi con BIM, il documentario La strada dei Samouni di Stefano Savona in autunno con la Cineteca di Bologna. E se per la Palma d'Oro Shoplifters di Hirokazu Kore-eda si parla di una possibile uscita italiana con BIM, direttamente dal Palmares di Cannes arriveranno in Italia Se Rokh di Jafar Panahi (Cinema di Valerio De Paolis), Blackkklansman di Spike Lee (Universal), Capharnaüm di Nadine Labaki e Cold War di Pawel Pawlikowski (entrambi con Lucky Red).Tra gli altri titoli del concorso ad aver attirato l'interesse delle nostre distribuzioni anche Todos lo Saben di Asghar Farhadi (Lucky Red), The Wild Pear Tree di Nuri Bilge Ceylan (Parthénos), Les filles du soleil di Eva Husson (BIM), e ancora l'opera rock Leto di Kiril Serebrennikov (I Wonder). Ricca la campagna acquisti dalle altre sezioni, con il documentario Libre di Michel Toesca distribuito da I Wonder Pictures con anteprima al Biografilm Festival, Le Grand Bain di Gilles Lelouche (Eagle Pictures), i documentari Papa Francesco - Un uomo di parola di Wim Wenders (Focus Features) e Whitney (BIM). In Italia anche il film shock di Cannes The House That Jack Built di Lars Von Trier, distribuito da Videa.riproduzione riservata ®