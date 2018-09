DOCENTI A RISCHIO

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoScuole senza sostegno, l'anno scolastico parte in salita per gli istituti romani dove mancano docenti. E, a mancare all'appello, sono soprattutto gli insegnanti destinati ai ragazzi più fragili, per il sostegno. Le cattedre vuote, ancora da coprire tramite supplenza, sarebbero oltre 4mila in tutto il Lazio. Migliaia tra scuola dell'infanzia, elementari, medie e superiori.Il motivo? I docenti di ruolo chiedono di spostarsi e opra deve partire la corsa contro il tempo per arrivare al primo giorno di lezione con tutti i docenti in cattedra. Un maxi lavoro per l'Ufficio scolastico regionale, un rito che purtroppo si rinnova di anno in anno. Il motivo? Le domande di trasferimento, le assegnazioni provvisorie e il turn over dovuto al boom di richieste di pensionamento, hanno stravolto l'assetto delle cattedre del Lazio.Basti pensare che circa 2mila docenti sono andati in pensione dal 1 settembre e gli uffici devono provvedere a sostituirli. Inoltre, a Roma come nelle altre province, più di un insegnante su 5 viene da fuori regione, soprattutto dalla Campania e soprattutto per quel che riguarda la scuola elementare: molti chiedono l'assegnazione provvisoria per avvicinarsi a casa, lasciando così scoperta la cattedra. E le scuole tremano: entro dieci giorni devono avere tutti i docenti a disposizione. Ma sarà difficile che si arrivi a una soluzione in tempo utile. La situazione quest'anno è ancora più pesante perché in base al contratto sulle utilizzazioni è consentito ai docenti cosiddetti comuni di chiedere l'assegnazione fuori regione, per andare a coprire i posti di sostegno pur non avendone il titolo di specializzazione. Si tratta per lo più di maestre di scuola materna ed elementare ma anche di professori di medie e scuole superiori che verranno così a mancare nelle cattedre dove sono stati assegnati, di ruolo. un esercito fantasma, che supera le 4mila cattedre.