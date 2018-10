Docente ucciso a coltellate e carbonizzato

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiIl corpo è stato trovato carbonizzato dal figlio. Ma è un giallo in piena regola quello che avvolge la morte di un docente delle superiori di Bergamo, Cosimo Errico (58 anni, originario di Lecce). L'uomo viveva nel capoluogo lombardo ed era professore di Biotecnologia all'Istituto Natta e gestiva la Cascina dei Fiori, fattoria didattica dove svolgeva attività per bambini e dove organizzava feste. Proprio qui giaceva il suo cadavere. In un primo tempo i soccorritori avevano ipotizzato un incidente causato da una folgorazione, come conseguenza di un corto circuito, visto che nella struttura (al confine con Borgo di Terzo) era saltata la corrente. Poi il medico legale ha evidenziato che sul corpo della vittima c'erano emerse anche delle ferite da arma da taglio, elemento che ha fatto cattare le indagini per omicidio da parte dei carabinieri.L'altra sera Cosimo Errico era uscito da casa dicendo che andava a sistemare la Cascina dei Fiori ma, visto che non era rincasato fino a tarda ora e che non rispondeva al telefonino, la moglie ha chiesto al figlio di andare a verificare che cosa fosse accaduto. Quindi, intorno all'una della notte, il macabro ritrovamento.riproduzione riservata ®