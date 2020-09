Djokovic, quinto titolo agli Internazionali la rivincita dopo la squalifica negli Usa

CLaudia Faggioni

Il re di Roma torna ad essere lui. Cinque anni dopo l'ultima volta, il numero 1 del mondo Novak Djokovic conquista il titolo al Foro Italico, battendo l'argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 7-5 6-3. Una vittoria tutt'altro che agevole contro l'uomo torneo di questa edizione, capace di eliminare il re del rosso Rafa Nadal e di aggiudicarsi una lottatissima semifinale contro Shapovalov (che gli è valsa anche i complimenti del connazionale Maradona su Instagram). Per tutta la settimana non ho giocato il mio miglior tennis, ma l'ho trovato nei momenti decisivi e questo è stato sufficiente per vincere ha detto Djokovic dopo aver sollevato il trofeo, il suo quinto al Foro Italico, sotto una pioggia scrosciante. Con questa vittoria, bella rivincita dopo l'amara squalifica agli Us Open per l'involontaria pallata al giudice di linea, Nole raggiunge quota 36 Masters 1000 superando Nadal e a 33 anni diventa il più anziano trionfatore della storia del torneo romano: Peccato per i giovani - ha commentato lui ridendo - ma io non mi sento vecchio.

Nel femminile, buona la terza per Simona Halep: dopo due finali perse, la romena è riuscita a conquistare il trofeo approfittando del ritiro per infortunio della campionessa in carica, la ceca Pliskova.

Roma saluta così questa strana edizione degli Internazionali Bnl d'Italia, con l'amara consapevolezza di rischiare, in un futuro non troppo lontano, anche di restarne orfana. Se fossi sicuro che il torneo non perderebbe appeal, lo avrei già spostato ha ammesso il presidente della Fit Angelo Binaghi nella tradizionale conferenza stampa di chiusura. Presto potrebbe avverarsi il nostro sogno dell'upgrade, con allungamento del torneo a due settimane, ma siamo preoccupati per la situazione ambientale che non ci aiuta e non ci capisce. Per il futuro dovremo fare le nostre valutazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

