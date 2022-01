Djokovic numero 1 agli Australian Open ma c'è il rischio di una falsa attestazione

Daniele Petroselli

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Novak Djokovic continua ad allenarsi sul campo del Melbourne Park per prepararsi agli Australian Open, il primo slam della stagione 2022. Il ministro dell'immigrazione Alex Hawke ha confermato che una decisione sarà tutt'altro che immediata, ma ha ribadito che può intervenire esercitando un potere personale per revocare di nuovo il visto del campione serbo. Nel frattempo gli organizzatori degli Open d'Australia, senza attendere la posizione del governo locale, hanno piazzato il serbo nel tabellone del torneo come testa di serie numero 1.

Secondo la stampa britannica però Djokovic rischia molto. L'accusa è di aver mentito sui suoi spostamenti nei 14 giorni precedenti il suo arrivo, datato 6 gennaio, in Australia, dichiarando di non aver viaggiato. Cosa smentita dai social, visto che il 2 gennaio era a Marbella. E in dubbio è anche la sua presunta positività al Covid del 16 dicembre scorso, che gli avrebbe permesso di usufruire del pass per partecipare al torneo. Nel caso fosse tutto confermato, il serbo rischia una pena massima di 12 mesi di reclusione. Duro il commento dell'ex campione Nicola Pietrangeli: Se alla fine il governo australiano permetterà a Djokovic di scendere in campo, gli altri tennisti dovrebbero scioperare e lasciarlo da solo a giocare. Sulla stella lunghezza d'onda un altro azzurro come Paolo Bertolucci: Una telenovela senza fine che ha scocciato. Quel che è certo è che, comunque vada a finire, ne usciranno tutti male e soprattutto il tennis.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:01

