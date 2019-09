Dj Fabo, la Consulta: «Lecito l'aiuto al suicidio assistito»

Mario Fabbroni

È lecito l'aiuto al suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo. La Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, «chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

In attesa di un «indispensabile intervento del legislatore», la Corte Costituzionale ha quindi «subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente».

Ma i medici si dichiarano subito contrari a questa conclusione del ragionamento dei giudici. «Quello che chiediamo ora al Legislatore è che chi dovesse essere chiamato ad avviare formalmente la procedura del suicidio assistito, essendone responsabile, sia un pubblico ufficiale rappresentante dello Stato e non un medico», ha dichiarato il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. Che profetizza: «Prevedo che ci sarà una forte resistenza da parte del mondo medico». E i vescovi, con una nota della Cei esprimono «Grande sconcerto». Contento Marco Cappato: «Ho aiutato Fabiano perché ho considerato un mio dovere farlo. La Corte costituzionale ha chiarito che era anche un suo diritto costituzionale per non dover subire sofferenze atroci». L'ex compagna di Dj Fabo, Valeria Imbrogno, ha commentato: «Ok a una battaglia di libertà».

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

