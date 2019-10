Dizionario folle del corpo tra arte, anatomia, poesia

Federica Piccini

Il Laboratorio d'arte presenta Katy Couprie. Dizionario folle del corpo, ispirata al libro dell'artista francese. Premiato al Salon du livre jeunesse di Montreuil e alla Bologna Children's Book Fair. In esposizione una serie di tavole che mixano l'anatomia con la poesia, le azioni con le emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie. Incisioni, disegni, elaborazioni grafiche e fotografie. Queste le diverse tecniche usate dalla Couprie. Per raccontare organi, muscoli, ossa. Ma anche baci, lacrime e risate. Insomma il corpo nella sua complessità e interezza. Legato all'esposizione, un laboratorio dove grandi e piccini possono mettersi in gioco. Per scoprire le infinite potenzialità del corpo umano. Come ABC del corpo (27/10, dai 3 ai 6 anni). Ispirati dalla mostra gli artisti in erba imparano a guardarsi fuori e dentro e costruiscono un abbecedario visivo con cui nominare le parti anatomiche e le loro funzioni, comprendere emozioni e azioni, dalla A di addome alla Z di zigomo. Oppure Follie di corpi (10/11, dai 7 agli 11 anni). Sentire un nodo in gola e avere le farfalle nello stomaco. Un viaggio alla scoperta del corpo umano e dei modi con cui nel tempo è stato osservato, nominato e rappresentato da artisti e scienziati. Anche dal punto di vista linguistico.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

