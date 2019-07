Divieto di nozze, minigonna e rossetto sexy alle borsiste del suo corso: arrestato Bellomo

Mario Fabbroni

Minigonna e tacco 12, obbligo di rispondere al telefono entro il terzo squillo, punizioni in caso di violazione del codice di comportamento e richieste di scuse da pronunciare in ginocchio.

C'è questo e altro nell'ordinanza di custodia cautelare della magistratura barese che ha messo agli arresti domiciliari l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo (nella foto), 49enne barese accusato di maltrattamenti nei confronti di quattro donne (tre ex borsiste e una ricercatrice della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata Diritto e Scienza di cui Bellomo, destituito dalla magistratura, è tuttora direttore). L'ex giudice risponde anche di estorsione nei confronti di un'altra corsista, costretta a lasciare un lavoro in un'emittente locale. Dall'ordinanza emergono molte intercettazioni. Una delle vittime scrive: «Le foto che mi faceva fare parlano chiaro» «Mi vergognavo di quelle che sono stata costretta a mettere su fb... mi facevo schifo da sola, mi sentivo messa in vendita». Una ricercatrice, con la quale l'ex magistrato avrebbe avuto una relazione, sarebbe stata minacciata. Ecco alcuni sms inviati: «....Preferisco non parlarti. Direi cose molto pesanti e, purtroppo, vere. Rifletterò sul da farsi e ti farò sapere. Gli altri non ti stimano, né fisicamente né moralmente. Ti ho difeso, ti ho trattato da regina. Ma non è servito». E ancora. «Ho detto cosa ti accadrà. Ti sei rovinata vita e carriera. Esegui ciò che ho detto e trovati un buon avvocato per il procedimento disciplinare. Elimina le mie foto da fb».

Secondo l'accusa bastava che il comportamento delle allieve dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura non corrispondesse ai desiderata di Bellomo, per fare in modo che lui le umiliasse, offendesse e denigrasse, «anche attraverso la pubblicazione delle loro vicende personali sulla rivista on line della scuola. Ad alcune borsiste era imposto «il divieto di contrarre matrimonio a pena di decadenza automatica dalla borsa». Ma non solo. Dovevano «attenersi ad un dress code suddiviso in classico per gli eventi burocratici, intermedio per corsi e convegni ed estremo per eventi mondani».

