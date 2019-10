Diversi grandi film, negli ultimi anni, hanno raccontato la pedofilia nella Chiesa cattolica. Il potentissimo El club del cileno Pablo Larraín, il solido Il caso Spotlight, incoronato dagli Oscar e dalla critica, il disturbante Mea Maxima Culpa del grandissimo documentarista Alex Gibney. Ora ci prova anche il francese François Ozon con Grazie a Dio. Basato - come gli altri su vicende reali questo film è concepito a differenza degli altri come un omaggio al coraggio delle vittime di abusi che, una volta cresciute, hanno deciso di denunciare. Il regista stesso lo definisce «uno Spotlight alla francese», con la differenza che qui l'indagine non segue un passo giornalistico ma si costruisce come una staffetta tra le vittime che decidono di trasformarsi in protagonisti di una battaglia. La struttura narrativa - che vede varie vittime passarsi il testimone - è insolita quasi quanto questo film nella filmografia di Ozon, che è partito dal desiderio di indagare la fragilità maschile ed è arrivato a costruire un'opera di impegno civile e morale.(M. Gre.)

GRAZIE A DIO

di François Ozon



Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA