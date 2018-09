«Divento italoamericano per ridere del razzismo»

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiROMA Prima di vincere un Oscar un attore deve percorrere una serie di tappe intermedie e quasi obbligatorie. Conquistare il premio del pubblico al Toronto Film Festival equivale a ipotecare l'ambita statuetta. E così Viggo Mortensen, dopo due candidature, stavolta potrebbe davvero farcela grazie a Green Book, che ha spopolato alla premiere in Canada, giovedì aprirà il 14° Festival di Zurigo e il 7 febbraio arriverà nelle sale italiane. All'ex Aragorn de Il Signore degli Anelli brillano visibilmente gli occhi perché la storia ha del potenziale: è un road movie anni Sessanta, storia vera di Tony Lip, padre del regista e sceneggiatore del film Peter Farrelly (Tutti pazzi per Mary). All'epoca infatti si era ritrovato suo malgrado a fare da autista a un musicista afroamericano (interpretato da Mahershala Alì di Moonlight) per poi diventarne amico.Ormai la si vede al cinema una volta ogni due anni, come mai?«Sono diventato molto selettivo ma questa storia era necessaria e andava raccontata, soprattutto nell'America di oggi. Se non consideriamo l'ambientazione dell'epoca, possiamo vedere tranquillamente che sul fronte del razzismo non si è fatto abbastanza e la strada è ancora lunga».Il grande schermo non è solo intrattenimento?«Assolutamente no. La commedia, poi, offre uno strumento fondamentale per leggere la realtà: la risata ci permette di arrivare al cuore della gente e da almeno un decennio non vedevo il pubblico in sala tanto rapito».Nessun dubbio ad accettare il ruolo?«Ne ho avuti a bizzeffe: non mi sentivo all'altezza d'interpretare un italo-americano, visto che non lo sono (anche se parlo un po' la vostra lingua), soprattutto perché al cinema ne abbiamo visti di iconici. Poi però mi sono fatto coraggio, visto che non riuscivo a leggere e rileggere il copione».Anche lei scrive lettere come Tony?«Certo, a mio figlio Henry mando lettere e cartoline ne ha talmente tante da non sapere dove metterle. Amo imprimere le emozioni di un momento con carta e penna, con la mia grafia, in modo personale: mi sembra quasi di fermare il tempo».Come prepara un ruolo?«Mi circondo di cianfrusaglie, libri, articoli di giornale, video d'epoca, post-it e note ovunque. Me le porto dietro fino all'inizio delle riprese, quando finalmente capisco il tono del personaggio».Cosa le piace fare lontano dal set?«Ho mille passioni, dalla musica alla fotografia passando per l'equitazione. Non sto mai fermo e mi frullano in mente mille idee, copioni che potrei dirigere o scrivere».riproduzione riservata ®