Distrofia di Duchenne per oltre 2mila

MILANO - Il numero di persone colpite dalle malattie neuromuscolari, che esordiscono in età infantile, è in crescita: le terapie di supporto oggi disponibili stanno, infatti, aumentando l'aspettativa di vita. Nella Distrofia di Duchenne, ad esempio, che in Italia colpisce circa 2mila persone, la sopravvivenza è quasi raddoppiata negli ultimi anni. «Il nostro obiettivo - afferma Mattia Doria, Segretario Nazionale alle Attività Scientifiche ed Etiche della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) - è cercare di anticipare l'età della diagnosi: la qualità e l'aspettativa di vita aumentano sensibilmente in funzione della precocità di inizio dei trattamenti. Fondamentale risulta il ruolo del pediatra di famiglia, che per primo può individuare i possibili segnali di sospetto».

La FIMP da oltre un anno promuove il progetto PETER PaN (PEdiatria TEerritoriale e Riconoscimento Precoce Malattie Neuromuscolari), grazie al supporto di PTC Therapeutics. Sono stati realizzati un portale informativo (www.bilanciperlavita.it) e uno spot video di sensibilizzazione. (A.Cap.)

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

