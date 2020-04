Distanza di sicurezza con marker sui mezzi

Marker speciali con l'avviso Vietato sedersi sui posti off-limits di bus, tram e metropolitane di Roma. In vista della fase due, è cominciata ieri e continuerà fino a domenica l'installazione dell'apposita segnaletica per garantire le distanze di sicurezza sui mezzi pubblici della Capitale.

I posti, quindi, saranno ridotti, ma in maniera meno drastica di quanto ipotizzato fino a pochi giorni fa. La necessità di rispettare distanze di sicurezza a bordo dei mezzi porterà ad un taglio dei posti disponibili, anche se pari solo alla metà della capienza abituale (53 posti sui bus e 606 posti su ogni treno della metropolitana). Sarà anche possibile viaggiare restando in piedi, ma con gli obblighi assoluti di rispettare sempre e comunque le distanze di sicurezza e indossare mascherine a bordo (pena il pagamento di multe dello stesso importo previsto per chi viaggia senza biglietto o abbonamento). (E. Chi.)

