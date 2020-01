Dispensa Stellata

RISTORANTE ESPOSIZIONI

Una divertente gara tra vip e chef stellati - in occasione della Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare - che vedrà sfidarsi il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, la conduttrice e autrice tv Lorena Bianchetti, l'attrice Valentina Persia e insieme a loro, in veste di padrone di casa, lo chef Alessandro Circiello (foto).

Ristorante Esposizioni

Palazzo delle Esposizioni, via Milano 9a, domani dalle 11

Orgasmo e pregiudizio

TEATRO GHIONE

Una coppia di amici - Diego Ruiz e Fiona Bettanini - si ritrova a dover condividere il letto di un motel. Da quel letto non scenderanno mai, ma qui affronteranno le loro più intime paure, le reciproche curiosità e si confesseran- no segreti e tabù. Regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia.

Da oggi al 2/02, via delle Fornaci 37, 066372294

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

