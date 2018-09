Discovery, Virginia Raffaele si fa in quattro. Marcuzzi: «Torno alle Iene»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il terzo polo televisivo in Italia e il luogo prediletto del pubblico 25-54 e dei Millennials: Discovery alza l'asticella e punta su nuovi canali e nuovi volti. Tra i primi Motor Trend e Food Network, dunque motori e cibo (soprattutto italiano, con Chef Cannavacciuolo deus ex machina), tra i secondi una star della comicità come Virginia Raffaele (foto). La showgirl era presente ieri a Milano, a due passi dai Navigli, per raccontare la sua prima serie tv Come quando fuori piove, attesa su Nove da mercoledì in prima serata: «Interpreto 4 donne di età e mondi diversi, finite per uno strano destino in viaggio sulla stessa automobile», spiega Virginia Raffaele.Intanto Alessia Marcuzzi ha confermato su Instagram il suo ritorno alle Iene - già anticipato nei giorni scorsi - postando una foto dei tempi della sua conduzione, targata 2000-2005. (F. Cos.)