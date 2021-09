Disco e palestre, via ai contributi per 140 milioni

Dalle discoteche alle palestre, arrivano gli aiuti per le imprese rimaste chiuse durante il 2021. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato ieri il decreto attuativo del Sostegni bis che distribuirà altri 140 milioni di contributi a fondo perduto alle attività che nei primi mesi dell'anno sono rimaste ferme per più di cento giorni.

Aiuti a pioggia dunque per discoteche, impianti di risalita, sale da ballo, palestre e piscine, ma anche imprese di catering e organizzatrici di eventi e fiere, cinema, teatri, musei, sale da gioco e sale scommesse. Si tratta, spiega il ministero, di risorse aggiuntive rispetto ai contributi già previsti nei decreti Ristori e Sostegni: discoteche, sale da ballo e simili potranno richiedere fino a 25mila euro, mentre per le altre categorie l'aiuto varia in base ai ricavi e ai compensi dichiarati nel 2019.(D.Zur.)



