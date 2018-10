DISASTRO MALTEMPO

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniLa Basilica di San Marco allagata per 16 ore, alberi caduti a Pompei e nel Bosco di Capodimonte, le rovine di Sibari in Calabria di nuovo assediate dal fango. E poi decine e decine di allagamenti in Veneto, Piemonte, Liguria e Friuli, alberi caduti e crolli un pò dappertutto, dal Salento alla capitale dove - in pieno centro storico, alla Salita del Grillo - è venuto giù un pezzo del campanile dell'ordinariato militare. L'emergenza maltempo di queste ore sta mettendo a dura prova un pò in tutta Italia il patrimonio di arte e archeologia, con allarmi e segnalazioni di danni che si susseguono senza tregua.QUASI UN METRO. L'acqua della laguna ha allagato anche il corpo principale della Basilica di San Marco a Venezia bagnando qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all'altare della Madonna Nicopeia e inondando completamente il Battistero e la Cappella Zen. L'acqua ha raggiunto 90 centimetri sopra il pavimento mosaicato del Nartece, bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne, i marmi.ALTRE VITTIME. In tutta Italia resta l'emergenza maltempo, anche perché da domani arriva una nuova perturbazione che fa restare attivo lo stato d'allerta. Undici i morti accertati, ma il bilancio potrebbe ancora salire: ci sono ancora paesi isolati, centinaia di persone sfollate, decine di migliaia senza elettricità, collegamenti ferroviari interrotti, danni enormi. Ci sono una donna in Trentino Alto Adige, rimasta intrappolata nella sua abitazione in Val di Sole sommersa da una imponente colata di fango e sassi, un kite-surfista scagliato sulla scogliera di Cattolica dalle fortissime raffiche di vento. Trovato nel torrente Bois anche il corpo dell'uomo disperso a Falcade, in provincia di Belluno. Mentre a Napoli, in spiaggia, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo ma non si sa se il decesso va attribuito all'ondata di maltempo. Il lago torna a lambire la città di Como, il livello del Lario è a rischio esondazione. A Savona, per via probabilmente di un corto circuito provocato dalla mareggiata, si è generato un incendio all'interno del terminal portuale auto nel quale sono andate distrutte 1000 automobili. Il governatore della Liguria, Toti, ha firmato lo stato di calamità. Le scuole però oggi sono state riaperte un po' ovunque.riproduzione riservata ®