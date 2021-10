Disastro Juve, il Sassuolo passa 2-1 l'Atalanta rinasce: 3-1 con la Samp

Aspettando il Napoli, questa sera in casa con il Bologna, costretto a vincere per riportarsi al primo posto con il Milan a 28 punti, la decima giornata è vissuta sul clamoroso risultato dello Stadium. Tonfo Juve che cede clamorosamente in casa contro il Sassuolo (1-2), dicendo praticamente addio ai sogni di rimonta in campionato per la squadra di Allegri. Frattesi al 44' manda in vantaggio gli ospiti; rabbiosa reazione nella ripresa che trova l'1-1 con McKennie al 76'; si pensava al sorpasso Juve e invece nel recupero, al 95' Lopez annichiliva Allegri.

Dopo il pareggio del Gewiss Stadium contro l'Udinese, l'Atalanta torna al successo superando 3-1 a Marassi la Sampdoria, risultato che gli permette di riprendere la sua corsa verso le posizioni alte della classifica (autorete Askildsen, poi i gol di Zapata e Ilic, con Caputo per la Sampdoria); convincente la squadra di Gasperini che da 0-1 ha rimontato, dominando i blucerchiati.

Udinese-Verona finisce 1-1 con il gol in apertura di Success per i bianconeri, poi il rigore di Barak nel finale riporta l'equilibrio tra le due squadre.

Infine l'Inter. Nella l'affermazione ad Empoli 2-0 che confermano la squadra di Inzaghi, al momento, la terza forza del campionato, alle spalle della coppia di testa. Un gol per tempo, di D'Ambrosio e di Dimarco chiudono il match, nonostante un gol annullato sul 2-0 a Gagliardini dal Var. In classfica, alle spalle di Milan (28), Napoli (25) e Inter (21), la Roma ora è quarta con 19, poi l'Atalanta con 18 e la Lazio a 17.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

