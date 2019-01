Disastro Bologna: ora si cambia Inzaghi via, Mihajlovic è pronto

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Non voglio prendere le decisioni con la testa calda. Ma le cose cambieranno: abbiamo fatto degli errori e dobbiamo correggerli il più presto possibile. La squadra sul campo ha fatto pietà, abbiamo perso senza carattere. Sono Molto deluso per come abbiamo giocato». Le parole del presidente del Bologna Joey Saputo appaiono come l'anticipo dell'esonero di Filippo Inzaghi. Che, salvo sorprese a questo punto inimmaginabili, verrà ufficializzato nella giornata odierna. I rossoblù ieri al Dall'Ara sono crollati 0-4 al cospetto del Frosinone, in una partita iniziata con il rosso diretto a Mattiello al 13' e proseguita con un comodo tripudio per i ciociari di Marco Baroni, a segno con Ghiglione (18'), Ciano (21'), Pinamonti (52') ed ancora Ciano (75'). Per i felsinei solo la contestazione e la rabbia dei tifosi (incontrati dopo la partita dallo stesso Saputo), un terzultimo posto in classifica cementato da 14 giornate senza successi ed un pressoché certo cambio in panchina. A favore di Sinisa Mihajlovic, il cui nome è il più forte sotto le Due Torri in queste ore convulse. Più di quelli di Roberto Donadoni, Gianni De Biasi, Luigi Delneri e Serse Cosmi, che circolano da settimane nell'ambiente.Corsi e ricorsi storici. Per Mihajlovic sarebbe un ritorno a Bologna dopo 10 anni e la breve e non felice parentesi della stagione 2008-09: arrivato a novembre (dopo essere stato il vice di Roberto Mancini all'Inter) in situazione dell'esonerato Daniele Arrigoni e a sua volta sollevato dall'incarico ad aprile, a favore di Giuseppe Papadopulo. Si ripeterebbe anche l'avvicendamento al Milan del giugno 2015: SuperPippo non confermato dal club rossonero, che preferì il tecnico di Vukovar, destinato poi nella primavera successiva ad essere avvicendato da Cristian Brocchi.Mihajlovic è reduce dalla beffa allo Sporting Lisbona, che lo assunse la scorsa estate e lo licenziò nel giro di 9 giorni.Per Inzaghi senior, da calciatore, 156 gol in A. Come allenatore il massimo campionato è stato ancora indigesto dopo le belle cose fatte vedere la scorsa stagione sulla panchina del Venezia. Però, Superpippo ha tutto il tempo per recuperare.