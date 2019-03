DISASTRO AEREO IN ETIOPIA

Volontari, insegnanti, studiosi. Tutti nostri connazionali, a bordo del volto ET302 che si è schiantato al suolo ieri mattina.

Erano ai vertici della Onlus Africa Tremila Gabriella e Carlo Spini, rispettivamente infermiera e medico in pensione, oltre che presidente dell'associazione bergamasca. Insieme a loro c'era anche il bergamasco Matteo Ravasio, che nell'organigramma della Africa Tremila ricopriva il ruolo di tesoriere. I coniugi Spini, originari di Arezzo, viaggiavano spesso verso l'Africa, dove la Onlus portava avanti diversi progetti. Si occupava invece di formazione e istruzione Paolo Dieci, romano, presidente del Cisp, il comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli: la stessa Ong annuncia «con immenso dolore la perdita di Paolo Dieci, uno dei suoi fondatori, uno dei suoi più appassionati soci e più competenti cooperanti, il suo Presidente. Il nostro meraviglioso amico». La sesta vittima italiana si chiamava Rosemary Mumbi.

Grave lutto anche nel mondo delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, che perdono due giovani ragazze che lavoravano al World Food Programme: Virginia Chimenti e Maria Pilar Buzzetti, erano tutte e due a bordo del volo Ethiopian Airlines. Le due giovani funzionarie avevano rispettivamente 30 e 31 anni.

Su quello stesso volo ET302 ci sarebbe dovuto essere anche un terzo funzionario delle Nazioni Unite, Arturo: il dipendente dell'Onu però non è salito su quell'aereo per una pura casualità. L'Organizzazione infatti ha cambiato all'ultimo momento il piano di volo di Arturo, che anziché partire da Roma e salire su quel volo da Addis Abeba, è partito da Parigi.

