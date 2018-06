Diritti tv, via libera a Sky. Si lavora per salvare 90° minuto

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - I diritti tv della Serie A si allontanano sempre di più da Mediapro e si avvicinano all'accoppiata Sky-Perform pronta a sborsare oltre un miliardo di euro a stagione. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto il reclamo della società spagnola e di fatto ha confermato la sospensione al bando per l'acquisizione dei diritti. «Abbiamo avuto dalla Lega un prodotto non conforme», si lamenta Mediapro. «Falso, per Autorità il bando era corretto», la secca risposta della confindustria del pallone. Battibecco probabilmente foriero di cause per risarcimento danni reciproci.Domani pertanto si procederà alla stesura dei pacchetti, dopo di che si andrà alla trattativa privata e per i club arriveranno quei quattrini tanto agognati. Ci saranno pacchetti completi e a 7 squadre. Sky per le piattaforme satellite e digitale si prenderà la torta, garantendo soldi freschi ai club e Perform avrà lo streaming. I nodi spinosi da risolvere restano due: il caso di Mediaset Premium che rischia di rimanere senza calcio e soprattutto la questione di Novantesimo minuto, costretto a chiudere i battenti a causa dell'embargo sugli highlights fino alle 22 di domenica. La tv pay del Biscione mira al pacchetto ridotto ma non vuole sborsare più di 200 milioni di euro. A quel prezzo però c'è quasi la certezza di restare a mani vuote.Su 90° si è scatenato un putiferio. I club sono messi sotto accusa da tutte quelle persone (anche anziani e disabili) che non vanno allo stadio e non possono (o non vogliono) permettersi un abbonamento pay, ma amano il calcio e guardano free i gol da 48 anni. Si è chiesto addirittura un intervento del governo. Del resto la Rai deve rispettare il contratto di servizio pubblico e potrebbe allestire un'edizione speciale del tiggì per mostrare i gol alla domenica pomeriggio. Ma sta emergendo la volontà di salvare la storica trasmissione.riproduzione riservata ®