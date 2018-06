Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Questa mattina la Lega Serie A scoprirà se dopo due bandi a vuoto e uno naufragato con Mediapro, finalmente potrà incassare il miliardo e 100 milioni preteso per i diritti tv del campionato. Il termine per le offerte è alle 11, poi saranno aperte davanti al notaio prima dell'assemblea chiamata ad assegnare i tre pacchetti. Nessuno può comprare tutto. Sky è favorita, Mediapro l'incognita, non è chiaro ancora come si posizioneranno Mediaset, Perform e Tim, e non si possono escludere sorprese. Mediapro come intermediario (compra per rivendere) potrebbe sfidare Sky sui due pacchetti principali (452 e 408 milioni) o puntare a uno solo (il terzo, 240 milioni). Lo scenario più probabile è un'alleanza fra Biscione e Sky o fra Sky e Perform.(G.Bul.)