Dipendenti malati o in ferie Si fermano i treni della metro C

Enrico Chillè

Metro C nel caos: manca il personale, l'intera linea resta chiusa e al suo posto arrivano le navette sostitutive, non in grado di reggere il numero di passeggeri. E tanti saluti al distanziamento, assolutamente necessario sui mezzi di trasporto in tempi di pandemia.

È quanto accaduto ieri mattina, dalle 5.30 (orario previsto di apertura) fino alle 10.30. Una situazione imbarazzante per una capitale europea, con utenti furiosi e inevitabili polemiche politiche. I passeggeri della Metro C sono arrivati nelle stazioni e le hanno trovate chiuse, con dei bus sostitutivi a coprire l'intera tratta di quasi 20 chilometri, da San Giovanni a Pantano e viceversa. Atac ha avviato un'indagine interna sul caso: a mancare non erano i macchinisti, che sui convogli a guida automatica della Metro C non esistono, ma il personale di stazione, in numero inferiore rispetto agli standard di sicurezza necessari per l'apertura delle varie fermate. Tutti in malattia o in ferie. Intanto, però, resta l'amarezza (per usare un eufemismo) dei passeggeri, assembrati alle fermate e sulle navette: «Superato ogni limite, è imbarazzante e vergognoso doversi ammassare sui bus in piena seconda ondata».

Non mancano gli attacchi all'amministrazione Raggi da parte delle opposizioni. «Proprio quando bisognerebbe rafforzare il trasporto pubblico, i romani vengono piantati in asso da un'amministrazione inetta e incapace», le parole di Carlo Calenda, che pochi giorni fa era stato protagonista di polemiche con l'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese. Duro anche il commento di Davide Bordoni, consigliere comunale della Lega: «Roma è abbandonata, è inconcepibile trovare i cancelli della metro sbarrati. Qui si va avanti solo danneggiando i cittadini». Anche Tobia Zevi, attivista e candidato indipendente alle primarie del centrosinistra, attacca Virginia Raggi: «La responsabile dell'ennesimo disastro sui trasporti è lei, ci vorrà molto tempo per risollevare la città dal baratro in cui è stata fatta precipitare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 05:01

