Dimenticate la nouvelle cousine. Questo è il posto per chi ama la tradizione italiana semplice. Non un ristorante milanese (qui il risotto allo zafferano è solo su prenotazione), ma una chicca di osteria di una volta. Preparatevi a pasta e gnocchi rigorosamente fatti in casa con sugo di salsiccia, con gorgonzola e noci, con radicchio. Al brasato con purè. Al tiramisù e al creme caramel. Alle porzioni abbondanti. Al locale casalingo. Ma soprattutto al vero valore aggiunto: lei. La signora padrona di casa, un sergente maggiore tuttofare. La prenotazione è d'obbligo. E se volete un posto informale, buono e senza lustri, questo è quello che fa per voi.Antica Hostaria della Lanterna - Via Giuseppe Mercalli, 3, Milano - 02/58309604 - chiuso la domenica (costo medio 15 euro).(R.Vec.)riproduzione riservata ®