DIMENTICARE IL DERBY

Enrico SarzaniniROMA - «Dimenticare in fretta il derby». Senza troppi giri di parole Simone Inzaghi va subito al punto: questa sera a Francoforte contro l'Eintracht servirà una vittoria scaccia-incubo, quello giallorosso: «Dobbiamo dimenticare la gara con la Roma. Siamo arrabbiati e sappiamo bene cosa rappresenta nella nostra città il derby. Ce lo dobbiamo lasciare alle spalle il prima possibile, anche se sarà difficile». Per farlo la squadra dovrà scendere in campo con un piglio diverso rispetto a sabato: «Servirà una partita di cattiveria e di carattere. Giochiamo contro una squadra fisica e organizzata, con un pubblico straordinario. Avranno lo stadio esaurito, tutti dalla loro parte anche se noi avremo i nostri». Per ritrovare la sua Lazio Inzaghi vuole un approccio mentale diverso della squadra: «Nel derby tatticamente siamo stati bravi, volevamo essere aggressivi e segnare nei primi trenta minuti ma se avessimo messo più fame e cattiveria gli episodi sarebbero andata diversamente. La Roma ha meritato perché è stata più cattiva a me non mi è andato giù l'atteggiamento anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare».Chiuso il capitolo derby la testa è all'Europa: «Ho già deciso chi giocherà, ma lo dirò ai ragazzi poco prima della partita. Sceglierò i titolari in base al recupero dei calciatori rispetto alla gara precedente e da quello che ho visto in questi tre giorni. Rispetto ad un anno fa siamo stati meno fortunati con i sorteggi ma vogliamo andare avanti il più possibile». Di fronte una squadra che viene da un convincente 4-1 in campionato: «L'Eintracht è una formazione di tutto rispetto, molto fisica e organizzata, che ha vinto la Coppa di Germania. È allenata da un tecnico che sa quello che vuole dai suoi giocatori. Ci sono calciatori come Rebic e Jovic che sanno come mettere in difficoltà gli avversari». Il tecnico non ha gradito l'orario della gara contro la Fiorentina domenica in campionato che si giocherà alle 15: «Giocando domani (stasera, ndr) alle 21 ci vorrebbe più attenzione per noi e per il Milan. Lo scorso anno abbiamo giocato sempre la sera o il lunedì». Scalpita Valon Berisha che, dopo il lungo infortunio, stasera farà il suo esordio con la maglia della Lazio: «Da due settimane mi sto allenando con la squadra anche se devo trovare ancora il ritmo. Sono stati mesi difficili anche perché ho impiegato più tempo del previsto per recuperare ma adesso voglio aiutare la squadra a vincere con il mio talento».riproduzione riservata ®