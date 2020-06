Diletta Leotta choc: ladri in casa nel cuore di Milano, appartamento svuotato

di Salvatore Garzillo

I ladri non si sono fatti scoraggiare dai nove piani da scalare in pieno centro. Hanno approfittato di un momento di tranquillità e sono saliti dall'esterno, forzando la porta finestra dell'appartamento non distante da corso Como, una delle principali arterie della movida di Milano. Restiamo vaghi sull'indirizzo, perché l'abitazione in questione è di Diletta Leotta, la conduttrice abituata a finire sui giornali per ragioni meno dolorose. L'intrusione le è costata 150mila euro: i ladri hanno portato via 8 orologi di grande valore e tutta la cassaforte che conteneva anelli, collane, gioielli di varia natura.

È stata proprio la padrona di casa a scoprire il furto rientrando sabato notte. Quando ha aperto la porta si è trovata davanti la classica scena che nessuno vorrebbe scoprire, con mobili rovistati e le stanze completamente a soqquadro.

Al caso lavorano gli uomini della Squadra mobile diretta da Marco Calì, che ora stanno visionando i filmati delle telecamere di zona e attendono i risultati dei rilievi della Scientifica. La speranza è che ci siano impronte di qualcuno già schedato. Ci sono diverse batterie di ladri acrobati attivi in città (soprattutto georgiani e sudamericani) ma comunque un furto del genere non è per tutti e quindi il cerchio potrebbe non essere così ampio.

Ancora impossibile capire se si tratti di un furto mirato o abbiano avuto la sfortuna di imbattersi nell'appartamento di un personaggio noto (che aumenta la pressione sugli investigatori). C'è un elemento che andrebbe a conferma del primo scenario: proprio sabato la Leotta aveva postato sui social una foto per annunciare il ritorno in studio per lavorare alle prove della sua trasmissione televisiva sul calcio. Forse, per una volta, è stata lei a fare un autogol. Suo malgrado la conduttrice è entrata nel gruppo dei vip svaligiati, un club per niente esclusivo che annovera anche l'ex sindaco Giuliano Pisapia (alleggerito di 300mila euro) e il suo successore Beppe Sala (a cui hanno portato via gioielli e Rolex).

Intanto la Leotta è finita nelle tendenze di Twitter e se tantissimi hanno manifestato solidarietà, molti altri hanno cavalcato la vicenda per spendersi in commenti sessisti e inappropriati.

