Dilagano i casi, + 42% in 7 giorni con 882 vittime

Si impenna il numero dei nuovi casi di Covid in Italia: in sette giorni sono cresciuti del 42,3%. E nell'ultima settimana le vittime sono state 882, con un aumento del 33% rispetto ai sette giorni precedenti (le vittime erano state 663).

Sono i dati dell'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sulla settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre. Il report segnala anche un ulteriore aumento dell'occupazione dei posti letto sia nei reparti Covid ordinari (+17%) sia nelle terapie intensive (+17,3%). Si tratta, spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, di «un'impennata favorita anche dalla rapida diffusione della variante omicron, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente». Gli attualmente di positivi sono 384.144 rispetto a 297.394 (+29,2%), le persone in isolamento domiciliare 374.751 rispetto a 289.368 (pari a +29,5%). Il report segnala anche un aumento delle prime dosi (+13,8%), grazie alle vaccinazioni degli under 12.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

