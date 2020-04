Difficile prevedere ora un'apertura per i grandi centri commerciali, quelli dei riti collettivi del weekend per migliaia di consumatori. Per gli altri negozi è invece possibile una riapertura già a inizio maggio. Ma resteranno le regole in vigore oggi per i supermercati, gli alimentari e le farmacie: ingressi scaglionati dei clienti e all'interno del locale una distanza garantita di almeno un metro tra le persone. Non è ancora chiaro se l'apertura avverrà per tutti i settori contemporaneamente o per settori. Ipotizzabile che gli ultimi a riaprire siano quelli che prevedono contato tra le persone, come i parrucchieri o i saloni di bellezza. Di certo non torneranno le vecchie abitudini, come lo struscio nelle vie dello shopping o gli assalti ai negozi nei giorni dei saldi o delle promozioni. Nulla sarà più come prima, per mesi.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

