«Differenziata Boom all'Axa raggiunta quota 93%»

«Nella prima settimana la nuova raccolta porta a porta avviata all'Axa, un quartiere nel X Municipio nella periferia sud di Roma, ha ottenuto numeri incoraggianti: la differenziata ha toccato il 93%. Merito soprattutto dei cittadini e del nuovo modello di gestione dei rifiuti. I primi risultati concreti stanno finalmente arrivando e ci fanno capire che siamo sulla buona strada. Quando riusciremo ad estendere questo sistema a tutta la città, il cambiamento sarà completo». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. Anche i grillini in audizione alla Camera confermano: «I primi dati della nuova raccolta differenziata porta a porta con chip elettronico al quartiere Axa di Roma che si attestano sul 93% di materiale inviato a riciclo e compostaggio indicano che questa è la via da seguire su Roma e in tutta Italia».