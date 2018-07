Diffamò il Movimento Marino citato dalla Raggi

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. Ruffolo«Nessun esponente del movimento 5 stelle è mai stato indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta Mafia Capitale. Noi siamo contro tutte le mafie». Lo ha affermato ieri, in un aula del tribunale monocratico di Roma, la sindaca Virginia Raggi in qualità di parte offesa nel procedimento a carico dell'ex primo cittadino Ignazio Marino. All'ex inquilino del Campidoglio, il pubblico ministero Mauro Masnaghetti contesta il reato di diffamazione per alcune pesanti frasi rivolte a margine di una conferenza stampa del lontano 21 gennaio 2015 quando accostò il Movimento 5 Stelle a Buzzi e Carminati, quest'ultimi ritenuti al vertice dell'organizzazione criminale semplice sgominata con l'inchiesta Mondo di mezzo.L'attesa udienza in cui sono stati sentiti oltre alla sindaca anche altri due importanti esponenti grillini, Marcello De Vito e Gianluca Perilli, è iniziata verso le 9 nell'aula 28 del tribunale monocratico. I tre, tutti parti offese nel procedimento, hanno raccontato la propria verità al giudice rimarcando la distanza che, da sempre, hanno avuto nei confronti delle mafie. Proprio loro, infatti, erano stati quelli che durante l'amministrazione Marino avevano lanciato una campagna a favore dello scioglimento dell'intero Comune di Roma per infiltrazioni mafiose oltreché per il commissariamento in seguito all'esplosione dello scandalo Mafia Capitale.«In quanto firmatari dell'iniziativa, ci siamo sentiti chiamare in causa direttamente» dall'ex sindaco, ha spiegato la Raggi al giudice. Poi in relazione alla dichiarazione di Marino finita al centro del procedimento penale secondo cui queste «sono le stesse richieste che facevano il signor Carminati e il signor Buzzi che ora sono in carcere per associazione mafiosa. Il Movimento 5 Stelle, sperando di raccogliere maggiore consenso, fa le stesse richieste della mafia, cioè che gli onesti vadano a casa» la sindaca Raggi ha puntualizzato che si tratta di un accostamento che non accettiamo perché abbiamo fatto e stiamo facendo una lotta senza quartiere contro tutte le mafie».riproduzione riservata ®