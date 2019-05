Difesa male, Wallace tragico

STRAKOSHA 5,5

Provvidenziale il colpo di reni sul tiro di Ilicic che tiene viva la Lazio, può fare davvero poco sui gol.

WALLACE 3

Prima si dimentica di Zapata sul gol del pareggio, poi regala il pallone a Gomez che da il via al 2-1, completa l'opera con l'autogol.

ACERBI 5,5

Domenica da incubo i giocatori dell'Atalanta sbucano da tutte le parti, prova a mettere qualche pezza ma è impossibile.

BASTOS 5,5

Il meno peggio in una difesa che vive una giornata da incubo. Parte meglio di tutti regge fino a quando può ma alla fine si arrende anche lui. (33' Pedro Neto 5,5).

ROMULO 5

Buon primo tempo quando spinge a dovere sula fascia senza mai risparmiarsi ma nella ripersa crolla miseramente.

PAROLO 6

Pronti via con un tocco da biliardo porta in vantaggio i biancocelesti. Sfiora subito il raddoppio ed è l'unico a lottare fino all'ultimo.

LEIVA 5

Resiste un tempo poi ad inizio ripresa inizia a boccheggiare e la squadra comincia ad arretrare fino al crollo che significa sconfitta. (33' st Badelj 5: poco incisivo).

LUIS ALBERTO 5

Una gara da Chi l'ha visto?. Mai nel vivo dell'azione lo spagnolo entra in campo giusto per timbrare il cartellino.

MARUSIC 5

Il compitino e niente di più, in queste gare servirebbe più coraggio per osare ma evidentemente lui non ce l'ha.

CAICEDO 6

Pregevole il tocco per Parolo sull'1-0. Fa a sportellate per quasi un'ora con la difesa atalantina, bravo a tenere palla nei momenti di difficoltà. (9' st Correa 5: impalpabile).

IMMOBILE 5

Impegna Gollini una volta in 90', poco. Perde un'infinità di palloni uno dei quali da il via all'azione del pareggio di Zapata

INZAGHI 5

Rivedibili alcune scelte su tutte quella di Wallace non all'altezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA