Difesa horror Dal naufragio si salva solo Bonaventura

DONNARUMMA4Su tre tiri in rapida successione su Dybala sarebbe da 8, ma sul 2-0 e sul 3-0 commette errori clamorosi. Due vere e proprie papere che compromettono il match.CALABRIA 5Il terzino brillante di gennaio-febbraio si è sciolto come neve al sole della primavera.BONUCCI 4,5Nemmeno nei suoi incubi peggiori ha vissuto una notte più buia di questa contro i suoi ex compagni. Ci mette parecchio del suo.ROMAGNOLI 4Campanello d'allarme al 37', quando si dimentica di Mandzukic alle sue spalle lasciandogli un comodo colpo di testa. Affonda miseramente sotto i colpi di Benatia.RODRIGUEZ 5,5Senza infamia e senza lode. Poco per una finale di coppa.KESSIE 6Ci mette muscoli e corsa e nel primo tempo funziona. Quando la squadra si sgretola non ha ancora la statura per caricarsela sulle spalle.LOCATELLI 5Gioca al posto di Biglia, ma è tutto un altro giocatore. Anonimo, si vede solo quando scarica tutta la rabbia direzione Buffon un attimo prima di uscire (35' st Montolivo ng).BONAVENTURA 6L'unico in grado di combinare qualcosa di importante e di mettere in imbarazzo la difesa juventuna.SUSO 5,5Solo lui con il match ancora in equilibrio riesce a scaldare le mani a Buffon alla mezz'ora. Troppo poco comunque (23' st Borini 5: non incide minimamente).CUTRONE 5Si fa notare solo per un battibecco con Benatia (17' st Kalinic 5: entra sul 2-0, ha voglia di spaccare il mondo e si vede. Segna, ma sbaglia porta e firma il 4-0 Juve).CALHANOGLU 5,5All'inizio bel tandem con Bonaventura. Allo scadere del primo tempo Benatia lo tocca duro e scompare dal campo.GATTUSO 4,5Mezzo voto d'incoraggiamento per il buon primo tempo, giocato quello sì come fosse la finale di un Mondiale. Ma la ripresa è da sgambata a Milanello, anche se il flop di Donnnarumma pesa un bel po'.