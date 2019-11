Difesa di ferro ma Inzaghi vuole qualcosa in più

Enrico Sarzanini

ROMA «Concediamo ancora qualcosa di troppo in difesa». E' tutto nelle parole di Simone Inzaghi il momento della Lazio. Attacco stellare con Immobile sempre più capocannoniere e i biancocelesti, terzi e in piena zona Champions, in difesa non riescono ancora a trovare la quadratura del cerchio. Quarta difesa del campionato (13 reti subite) la Lazio continua a subire gol evitabili come spesso sottolinea l'allenatore al termine delle partite; la svolta della stagione potrebbe passare proprio dal reparto arretrato. Un tempo vero e proprio tallone d'Achille oggi la difesa riesce a dare molte più garanzie ma non è ancora riuscita a raggiungere i livelli di Immobile e compagini che in avanti primeggiano in tutta Europa. «Non è tanto preoccupante che si prenda gol ma il modo in cui arrivano» ha spiegato Pino Wilson a Radio Sei, è dello stesso avviso anche Beppe Bergomi: «La Lazio gioca un calcio spettacolare ha detto a Sky - ma dietro soffre e ha subito due gol con il Lecce evitabili».

In questi mesi Inzaghi ha cercato una soluzione al problema alla caccia del terzetto titolare più affidabile, nella sua testa in estate la linea era formata da Luiz Felipe, Acerbi e Radu fino a oggi scesi in campo solo in sei gare su tredici, meno della metà di quelle disputate. Inizio convincente con il passare delle gare sono venuti a galla i primi problemi culminati nel 3-3 contro l'Atalanta vero spartiacque della stagione e autentico punto di ripartenza della Lazio. Inzaghi spesso cambia l'esterno di destra in base all'avversario ma ci sono stati anche gli infortuni a complicare la situazione: se Acerbi è infatti un'autentica certezza - da quando è arrivato alla Lazio ha saltato una sola gara lo scorso anno contro il Napoli per squalifica - Luiz Felipe e Radu spesso si sono dovuti fermare per problemi muscolari. Il resto lo ha fatto quel Vavro che, giocatore più pagato in estate (12,5 milioni di euro, ndr), fino ad oggi ha deluso le aspettative. I numeri con lui sono impietosi: mai titolare in campionato, in Europa League è sempre sceso in campo dall'inizio nelle quattro gare in cui i biancocelesti hanno rimediato ben 3 sconfitte ed una sola vittoria subendo ben 7 reti.

