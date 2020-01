Difendere la pelle ferita dallo smog

Lo smog ferisce la pelle. Le case cosmetiche rispondono con sieri e creme per combattere lo stress ossidativo. Secondo i dermatologi l'inquinamento ambientale è una delle maggiori cause di invecchiamento insieme a genetica, attività ormonale ed età. Vivendo poi per l'80% circa del tempo al chiuso, insieme a 9 mila litri d'aria respiriamo agenti inquinanti come muffe e odori. Per questo è essenziale usare strumenti e prodotti ad hoc. Dyson ha inventato il purificatore Pure Hot + Cool per il viso da abbinare alla crema e depurare l'epidermide in profondità.

Argilla e tè verde per 3 in 1 Urban Skin Detox Clay Wash di Nivea per assorbire, opacizzare ed eliminare le tracce di pm10. Elementi botanici dai principi attivi miracolosi, in grado di rendere luminosa la pelle, anche quella resa grigia dallo smog, per il trattamento Botanical D-Tox di Sisley. Ha potere rigenerante e lenitivo, invece, il concentrato di nutrienti Miracle Broth La Mer che, nella Moisturizing Cream ha il suo prodotto top per rinnovare e detergere l'epidermide. Nuxe Creme Fraiche Crema idratante 48H delicatamente cipriata, la sua texture burro fondente si fonde con la pelle e crea un effetto scudo contro lo smog. (A.Vil.)

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

