Dietrofront Amazon: si paga anche in contanti

ROMA - Dietrofront Amazon. Il colosso dello shopping online cambia le regole dei suoi negozi di alimentari, gli Amazon Go, che fanno a meno di casse e cassieri addebitando il conto della spesa, via app, sulla carta di credito dei clienti. In seguito alle critiche ricevute dall'azienda, accusata di discriminare i meno abbienti che non hanno carte di credito, nei negozi in futuro si potrà pagare anche in contanti.

Attualmente esistono dieci Amazon Go ma, stando alle indiscrezioni riportate nel settembre scorso da Bloomberg, il colosso internazionale avrebbe in programma di aprire fino a tremila negozi senza casse entro il 2021. Negli Usa, negli ultimi mesi, era iniziata una campagna contro questo tipo di negozi, che discriminano gli 8,4 milioni di famiglie americane sprovviste di un conto bancario.

