Dieta e cuore: colpa dello zucchero?

Mercoledì 11 Luglio 2018

ROMA - È davvero lo zucchero a causare il diabete di tipo2 e le malattie cardiovascolari? A metterlo in dubbio è uno studio, pubblicato sull'American Journal of Epidemiology, condotto da un gruppo di ricerca statunitensi su 82.254 donne in post-menopausa del Women's Health Initiative Observational Study, per un periodo di 16 anni.I ricercatori si sono basati sui biomarcatori dello zucchero presenti nelle urine e non sui consumi autodichiarati dalle pazienti, ottenendo dati differenti, poiché non si sono riscontrate relazioni tra il consumo di zuccheri e il rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.Sul banco degli imputati, quindi, pare non debba finire il nutriente in sé ma un suo uso eccessivo e che, pertanto, anche un consumo moderato nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata non avrebbe effetti negativi sulla salute. La ricerca ha misurato il biomarcatore predittivo per gli zuccheri totali, applicando un algoritmo messo a punto dagli autori, prima e dopo la calibrazione dietetica. (A.Cap.)riproduzione riservata ®