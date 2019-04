Diecimila al via: tutti gli altri fermi

Una festa sotto la pioggia, ieri, per la XXV Maratona internazionale di Roma che ha visto la partecipazione di 10mila corridori: nuovo record femminile e podio tutto etiope. La gara competitiva di 42,195 chilometri, a cui si è affiancata la stracittadina non competitiva di 5 km, è partita da via dei Fori Imperiali, all'altezza di Largo Corrado Ricci, e arrivata in via dei Fori Imperiali poco prima dell'incrocio con via Cavour.

Tra i partecipanti 7080 erano italiani e 2920 stranieri provenienti da 88 nazioni differenti, 7966 uomini e 2034 donne. Podio tutto etiope sia nella competizione maschile che in quella femminile, rispettivamente con Tebalu Zawude Heyi (2h08'37'') seguito da Tesfa Tiruneh Workneh (2h09'17) e Musa Babo Ido (2h09'53), primi italiani Ahmed Nasef (2h16'57), Francesco Bona (2h18'29), Carmine Buccilli (2h21'53) e Luca Parisi (2h22'10) Tra le donne si è imposta Kebede Megertu Alemu, che ha stabilito il nuovo record della gara in 2h22'52 seguita da Chekol Muluhabt Tsega (2h26'41) e Chawo Chaltu Negesse (2h30'45).(L. Loi.)

