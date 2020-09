Dieci vittime e 229 contagi In crescita i guariti: 275

Dieci pazienti uccisi dal Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, un numero che fa rapidamente dimenticare lo zero registrato mercoledì nella regione. Da inizio pandemia le persone che in Lombardia hanno perso la vita a causa del coronavirus sono così saliti a 16.935.

In aumento anche - e per il quarto giorno di fila - il numero dei nuovi positivi: lunedì 90, martedì 182, mercoledì 196, ieri 229, certificati oltretutto da un numero inferiore di tamponi rispetto al giorno precedente (ieri 21.369, mercoledì 22.805). In terapia intensiva sono in cura 31 pazienti, cioè due in meno rispetto al giorno precedente, mentre i ricoverati Covid non in terapia intensiva sono 303 (5 in meno di mercoledì). Un dato positivo è quello dei dimessi/guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 275, contro i 119 del giorno precedente.

Numeri in miglioramento nella città di Milano: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 sono stati 8. Soltanto il giorno precedente erano stati 71.(G.Obe.)

