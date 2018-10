Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci milioni di euro per garantire la sicurezza idraulica nel Comune di Roma. È stato approvato oggi dal Comitato Interistituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, di cui la Regione Lazio fa parte, il piano di interventi per la manutenzione straordinaria di 178 chilometri di reticolo idrografico secondario nell'area urbana della Capitale. Così in una nota assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri I lavori, inseriti nel programma dell'annualità 2018, riguarderanno la pulizia dei fossi e dei canali attraverso la rimozione degli ostacoli, naturali e non, che impediscono il corretto deflusso dell'acqua. Tutto ciò al fine di prevenire il rischio sempre più ricorrente di allagamenti ed esondazioni, con conseguenti danni alle abitazioni.