Dieci gol e sempre più bomber d'Italia superato anche Totti

ROMA I gol di Ciro Immobile ormai non fanno più notizia ma i suoi record si. L'ultimo in particolare, ha scatenato la fantasia dei tifosi della Lazio che subito dopo la doppietta dell'attaccante in azzurro contro l'Armenia hanno festeggiato via social il sorpasso su Francesco Totti fermo a quota 9 reti con la maglia dell'Italia. Agganciati Cassano, Zola e Carapellese, nel mirino ci sono Levratto, Cevenini e Di Natale, a quota 11 mentre a quota 13 troviamo Magnozzi, Orsi, Pirlo e Casiraghi. Ma ridurre i numeri dell'attaccante partenopeo ad un confronto cittadino sarebbe riduttivo perché quello che sta facendo in queste settimane supera di parecchio i confini nazionali: con la doppietta in azzurro l'attaccante ha raggiunto quota 19 reti (14 in Serie A, 2 in Europa League e 3 in Nazionale), piazzandosi nei massimi campionati europei dietro solo ad un certo Robert Lewandowski del Bayern Monaco che ha già raggiunto quota 26 grazie grazie ai 16 gol in Bundesliga, i 6 in Champions, la rete in Coppa di Germania ed i 3 in Nazionale.

Archiviate le fatiche con l'Italia e ottenuto il pass per l'Europeo del 2020 Immobile è già con la testa alla Lazio con un solo o biettivo in testa: centrare la Champions League. Quello che fino a qualche anno fa era un semplice obiettivo è diventata una vera e propria ossessione per l'attaccante che non la gioca ormai dal 2015 quando era al Siviglia. «E' il nostro obiettivo ha raccontato a I Signori del calcio su Sky Sport -. Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli, l'Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto. Credo sia importante la continuità, se fai quello, puoi andare avanti. Poi, mi piacerebbe andare avanti anche in Europa League, è una competizione che mi affascina». Difficile ma non impossibile la Lazio giovedì prossimo dovrà battere il Cluj allo stadio Olimpico, vincere la gara successiva contro il Rennes e sperare che i romeni non pareggino contro il Celtic. In attesa l'attaccante partenopeo si gode l'ottimo momento e si prepara alla ripresa della stagione che vedrà i biancocelesti impegnati in campionato domenica a Sassuolo, squadra contro cui è imbattuto (7 vittorie e quattro pareggi) e che tra l'altro è una delle sue vittime preferite, avendogli segnato ben 8 reti in 11 gare. Attualmente capocannoniere con 12 reti dietro di lui ha già fatto il vuoto con Lukaku secondo fermo a quota 9, gli unici che sembrano tenere il suo passo sono Cristiano Ronaldo che con la Juve e l'amico di sempre Andrea Belotti entrambi a quota 17 reti tra campionato e Coppe.

