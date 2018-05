Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità con Dis-Equilibri, un percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri con specialisti, alla scoperta dell'ambiente e della nostra società, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, con l'obiettivo di una vera e propria alfabetizzazione ecologica. Si inizia oggi, dalle 17 alle 18,30, alla biblioteca Valle Aurelia, e giovedì, stesso orario, alla biblioteca Cornelia, con cadenza settimanale. Tutte le attività, dell'associazione Il Clownotto in collaborazione con Humus Sapiens, sono gratuite. L'iniziativa è parte del programma di Eureka! Roma 2018 di Roma Capitale. Oltre ai laboratori per i bambini sono previsti due workshop per insegnanti di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per proporre nuove metodologie per la didattica delle scienze (info 0645460610).